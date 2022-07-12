Хакери рф в дії: за півроку в Україні зафіксували 1350 кібератак

Цитата



"У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак", - ідеться в повідомленні.



Деталі

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

▪️ Державні та місцеві органи влади

▪️ Сектор безпеки та оборони

▪️ Енергетичний сектор

▪️ Фінансовий сектор

▪️ Комерційний сектор

▪️ Телеком-сектор і розробники

▪️ Транспортна галузь

Найпоширеніші типи кібератак:

▪️ Шкідливий програмний код

▪️ Втручання

▪️ Спроби втручання

▪️ Порушення вразливостей інформації

▪️ Порушення доступності

▪️ Шкідливий (образливий) вміст

▪️ Відома вразливість

▪️ Шахрайство

Доповнення

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про нову кібератаку на державні організації України через розсилання електронних листів.