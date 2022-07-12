Хакери рф в дії: за півроку в Україні зафіксували 1350 кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Протягом першого півріччя 2022 року російські хакери здійснили 1350 кібератак на українську інфраструктуру. Про це повідомляє Держспецзв’язку, передає УНН.
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"У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
▪️ Державні та місцеві органи влади
▪️ Сектор безпеки та оборони
▪️ Енергетичний сектор
▪️ Фінансовий сектор
▪️ Комерційний сектор
▪️ Телеком-сектор і розробники
▪️ Транспортна галузь
Найпоширеніші типи кібератак:
▪️ Шкідливий програмний код
▪️ Втручання
▪️ Спроби втручання
▪️ Порушення вразливостей інформації
▪️ Порушення доступності
▪️ Шкідливий (образливий) вміст
▪️ Відома вразливість
▪️ Шахрайство
Доповнення
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про нову кібератаку на державні організації України через розсилання електронних листів.