Кібератака на держструктури України: хакери розсилають небезпечні файли через електронні листи

Деталі



Йдеться про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування». Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу «write.exe».

Як зазначається, пристрій (комп’ютер або телефон) буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення інтенсивність ворожих кібератак не зменшується, але їх якість знижується. Так, за перші чотири місяці війни окупанти здійснили майже 800 кібератак.