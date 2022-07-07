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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кібератака на держструктури України: хакери розсилають небезпечні файли через електронні листи

Кібератака на держструктури України: хакери розсилають небезпечні файли через електронні листи

Київ • УНН

 • 141079 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на державні організації України через розсилання електронних листів, передає УНН.

Деталі

Йдеться про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування». Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу «write.exe».

Як зазначається, пристрій (комп’ютер або телефон) буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.

Доповнення 

З початку повномасштабного вторгнення інтенсивність ворожих кібератак не зменшується, але їх якість знижується. Так, за перші чотири місяці війни окупанти здійснили майже 800 кібератак.

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