Кибератака на госструктуры Украины: хакеры рассылают опасные файлы через электронные письма

Детали



Речь идет о рассылке новых опасных электронных писем с темой «Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании». Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла «write.exe».

Как отмечается, устройство (компьютер или телефон) будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon. Активность ассоциируется с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератак на Украину в апреле и марте.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения интенсивность враждебных кибератак не уменьшается, но их качество снижается. Так, за первые четыре месяца войны оккупанты совершили почти 800 кибератак.