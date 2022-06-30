З початку повномасштабного вторгнення окупанти здійснили майже 800 кібератак - Держспецзв'язку

Деталі

"Ворожі хакери продовжують атакувати Україну. Інтенсивність кібератак від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії не зменшується, хоча їхня якість – знижується", - ідеться в повідомленні.

Найбільше, як і раніше, атакують уряд і місцеві органи влади, оборонний, фінансовий, енергетичний сектори. Залишаються у полі зору кіберзловмисників також транспортна інфраструктура та телеком-галузь. Всього за перші чотири місяці повномасштабної війни з боку російської федерації було майже 800 кібератак.

Доповнення

Російські спецслужби збільшили кількість хакерських атак проти США, союзників та партнерів з метою збору розвідувальної та іншої інформації. Також звіт Microsoft розкриває деталі складних і широкомасштабних операцій російського зовнішнього впливу, які мали на меті підірвати єдність Заходу. Зокрема, йдеться про те, що основною мішенню російських спецслужб були американські організації. Загалом атаки здійснювалися на 42 держави з метою заволодіння інформацією, пов’язаною з війною.

В Україні попереджають про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури через розсилання небезпечних файлів. Так, зловмисники використовують теми штрафів від податкової та ядерного тероризму. Фахівці виявили розповсюдження електронних листів начебто від імені "Державної податкової служби України" з темою "Повідомлення про несплату податку". У них міститься архів "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip" з однойменним docx-документом.