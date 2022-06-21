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В Україні попереджають про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури

В Україні попереджають про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 103982 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні попереджають про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури через розсилання небезпечних файлів. Так, зловмисники використовують теми штрафів від податкової та ядерного тероризму. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, інформує УНН.

Цитата

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури України», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Фахівці виявили розповсюдження електронних листів начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку». У них міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним docx-документом. Його відкриття, як вказано, у кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098. 

Як зазначається, ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28.

Нагадаємо

За два місяці війни Служба безпеки України нейтралізувала понад 250 потужних кібератак, знешкодила десяток ботоферм, а також заблокувала 50 тисяч акаунтів у соцмережах.

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