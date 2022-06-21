В Украине предупреждают о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине предупреждают о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры через рассылку опасных файлов. Так, злоумышленники используют темы штрафов от налоговой и ядерного терроризма. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, информирует УНН.
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«Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на объектах критической инфраструктуры Украины», - говорится в сообщении.
Детали
Специалисты обнаружили распространение электронных писем якобы от имени «Государственной налоговой службы Украины» с темой «Сообщение о неуплате налога». В них содержится архив «НаложениеШтрафныхСанкций. zip» с одноименным docx-документом. Его открытие, как указано, в конечном итоге приведет к загрузке вредоносной программы Cobalt Strike Beacon. Активность отслеживается по идентификатору UAC-0098.
Как отмечается, еще одна кибератака осуществлялась с помощью распространения вредоносного документа с названием «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», открытие которого приводит к загрузке и запуску вредоносного приложения CredoMap. Эту активность ассоциируют с деятельностью группы APT28.
Напомним
За два месяца войны Служба безопасности Украины нейтрализовала более 250 мощных кибератак, обезвредила десяток ботоферм, а также заблокировала 50 тысяч аккаунтов в соцсетях.