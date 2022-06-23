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росія активізувала кібервійну проти США та союзників - звіт Microsoft

росія активізувала кібервійну проти США та союзників - звіт Microsoft

Київ • УНН

 • 131382 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські спецслужби збільшили кількість хакерських атак проти США, союзників та партнерів з метою збору розвідувальної та іншої інформації. Про це йдеться у звіті Microsoft, передає УНН.

Цитата

“Звіт розкриває нову інформацію про зусилля рф, включно зі збільшенням кількості зламів доступу в мережі, а також шпигунської діяльності проти інших урядів, некомерційних та інших організацій за межами України”, — йдеться у документі.

У Microsoft вказують, що зусилля росії частково спираються на кіберстратегію, яка охоплює щонайменше три різні, а іноді й скоординовані дії. Серед них — “деструктивні кібератаки в Україні, проникнення в мережу та шпигунство за межами України, а також операції кібервпливу, спрямовані проти людей в усьому світі”.

Деталі

Також звіт Microsoft розкриває деталі складних і широкомасштабних операцій російського зовнішнього впливу, які мали на меті підірвати єдність Заходу. Зокрема, йдеться про те, що основною мішенню російських спецслужб були американські організації. Загалом атаки здійснювалися на 42 держави з метою заволодіння інформацією, пов’язаною з війною.

У Microsoft додали, що оцінити масштаби наслідків російського кібершпигунства важко, оскільки багато клієнтів зберігали дані у своїх системах, а не в інфраструктурі хмарних обчислень Microsoft.

Нагадаємо 

В Україні попереджають про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури через розсилання небезпечних файлів. Так, зловмисники використовують теми штрафів від податкової та ядерного тероризму.

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