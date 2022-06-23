россия активизировала кибервойну против США и союзников - отчет Microsoft

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские спецслужбы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с целью сбора разведывательной и другой информации. Об этом говорится в отчете Microsoft, передает УНН.

Цитата

“Отчет раскрывает новую информацию об усилиях рф, включая увеличение количества взломов доступа в сети, а также шпионской деятельности против других правительств, некоммерческих и других организаций за границами Украины”, — говорится в документе.

В Microsoft указывают, что усилия россии частично опираются на киберстратегию, охватывающую по меньшей мере три разных, а иногда и скоординированные действия. Среди них — “деструктивные кибератаки в Украине, проникновение в сеть и шпионаж за пределами Украины, а также операции кибервлияния, направленные против людей в всем мире”.

Детали

Также отчет Microsoft раскрывает детали сложных и широкомасштабных операций российского внешнего воздействия, имевших целью цели взорвать единство Запада. В частности, речь идет о том, что основной мишенью российских спецслужб были американские организации. В целом атаки осуществлялись на 42 государства с целью завладения информацией, связанной с войной.

В Microsoft добавили, что оценить масштабы последствий русского кибершпионажа трудно, поскольку многие клиенты хранили данные в своих системах, а не в инфраструктуре облачных вычислений Microsoft.

Напомним 

В Украине предупреждают о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры через рассылку опасных файлов. Так, злоумышленники используют темы штрафов от налогового и ядерного терроризма.

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