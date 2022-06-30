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С начала полномасштабного вторжения оккупанты совершили почти 800 кибератак - Госспецсвязи

С начала полномасштабного вторжения оккупанты совершили почти 800 кибератак - Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 118236 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня 126-й день широкомасштабной войны, когда Украина противостоит армии россии. С начала полномасштабного вторжения интенсивность вражеских кибератак не уменьшается, но их качество снижается. Так, за первые четыре месяца войны оккупанты совершили почти 800 кибератак. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, информирует УНН.

Детали

"Вражеские хакеры продолжают атаковать Украину. Интенсивность кибератак от начала полномасштабного военного вторжения россии не уменьшается, хотя их качество – снижается", – говорится в сообщении.

Больше всего по-прежнему атакуют правительство и местные органы власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы. Остаются в поле зрения киберзлоумышленников также транспортная инфраструктура и телеком-отрасль. Всего за первые четыре месяца полномасштабной войны со стороны российской федерации было почти 800 кибератак.

Дополнение

Российские спецслужбы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с целью сбора разведывательной и другой информации. Также отчет Microsoft раскрывает детали сложных и широкомасштабных операций российского внешнего влияния, которые преследовали цель взорвать единство Запада. В частности, говорится, что основной мишенью российских спецслужб были американские организации. В целом атаки осуществлялись на 42 государства с целью завладения информацией, связанной с войной.

В Украине предупреждают о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры из-за рассылки опасных файлов. Да, злоумышленники используют темы штрафов от налогового и ядерного терроризма. Специалисты обнаружили распространение электронных писем вроде бы от имени "Государственной налоговой службы Украины" с темой "Сообщение о неуплате налога". В них содержится архив "Наложение штрафных санкций. zip" с одноименным docx-документом. 

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