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Налоговый инспектор в Кировоградской области продавал сведения об участниках АТО

Киев • УНН

 • 14990 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Сотрудники УСБУ в Кировоградской области разоблачили в систематических взятках начальника отдела обслуживания налогоплательщиков и предоставления административных услуг одного из подразделений налоговой инспекции Главного управления ГФС в области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре УСБУ.

Налоговый инспектор в Кировоградской области продавал сведения об участниках АТО

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы неправомерной выгоды продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также злоумышленник сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.
Правоохранители задержали чиновника на одной из городских улиц неподалеку рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенным в Николаеве.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Кировоградской области полицейский при задержании повредил два авто и сбил сотрудника СБУ.

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