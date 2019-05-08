Поліцейський при затриманні пошкодив два авто та збив співробітника СБУ

Встановили, що оперуповноважений упродовж серпня-жовтня 2018 року одержав від фізичної особи-підприємця хабар на загальну суму 12 800 гривень за вплив на полiцейських Кiровоградського районного вiддiлення полiцiї Кропивницького відділу в Кiровоградськiй областi та Кропивницького відділу Нацполіції в Кiровоградськiй областi (ч. 2 ст. З69-2 КК України).

Мова йде про поліцейських, які уповноважені здійснювати зупинку та перевірку транспортних засобів, застосовувати до осіб, винних у порушенні правил дорожнього руху, заходи адміністративного впливу щодо здійснення безперешкодного проїзду орендованих транспортних засобів під час перевезення лісоматеріалів, непритягнення водіїв до адміністративної відповідальності та неперешкоджання здійсненню підприємницької діяльності.

Також вказаний поліцейський чинив опір працівникам СБУ в Кіровоградській області під час його затримання (ч. 2 ст. 342 КК України). Із метою уникнути затримання він пошкодив два транспортних засоби і допустив наїзд на оперуповноваженого СБУ, що спричинило останньому легкі тілесні ушкодження, після чого зник у невідомому напрямку.

У разі доведення винуватості підозрюваного, йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Львівській області, керуючи приватним автомобілем, курсант Львівського державного інституту внутрішніх справ збив двох пішоходів.