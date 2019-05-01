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На Львівщині курсант збив двох пішоходів, дівчина загинула

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Сколівському районі Львівської області, керуючи приватним автомобілем, курсант Львівського державного інституту внутрішніх справ здійснив наїзд на двох пішоходів. В результаті ДТП хлопця госпіталізовано, дівчина загинула на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“Виїздом слідчих на місце події та проведеною перевіркою встановлено, що хлопець, рухаючись у населеному пункті, не впорався із керуванням та в’їхав у припаркований вздовж дороги автомобіль. Після цього його автомобіль відкинуло на зустрічну смугу руху, де знаходились хлопець та дівчина. Хлопця 2000 року народження було доставлено в реанімаційне відділення лікарні у стані коми з відкритою черепно-мозковою травмою. Другий пішохід, дівчина 2002 року народження, загинула на місці ДТП від отриманих травм”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення водій отримав травми та був госпіталізований до лікарні для проведення операції.

За попередніми висновками лікарів, курсант був тверезий.

Наразі лікарі забороняють слідчим спілкуватися з ним. Щойно стан водія покращиться, слідчі ДБР проведуть з ним усі необхідні процесуальні та слідчі дії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Харкові на пішохідному переході оперуповноважений поліції на автомобілі збив 66-річного чоловіка.

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