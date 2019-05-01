На Львівщині курсант збив двох пішоходів, дівчина загинула

КИЇВ. 1 травня. УНН. У Сколівському районі Львівської області, керуючи приватним автомобілем, курсант Львівського державного інституту внутрішніх справ здійснив наїзд на двох пішоходів. В результаті ДТП хлопця госпіталізовано, дівчина загинула на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.