Во Львовской области курсант сбил двух пешеходов, девушка погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Сколевском районе Львовской области, управляя частным автомобилем, курсант Львовского государственного института внутренних дел совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП парень госпитализирован, девушка погибла на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Выездом следователей на место происшествия и проведенной проверкой установлено, что парень, двигаясь в населенном пункте, не справился с управлением и въехал в припаркованный вдоль дороги автомобиль. После этого его автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где находились парень и девушка. Парень 2000 года рождения был доставлен в реанимационное отделение больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой. Второй пешеход, девушка 2002 года рождения, погибла на месте ДТП от полученных травм", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу для проведения операции.
По предварительным выводам врачей, курсант был трезв.
Сейчас врачи запрещают следователям общаться с ним. Только состояние водителя улучшится, следователи ГБР проведут с ним все необходимые процессуальные и следственные действия.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Харькове на пешеходном переходе оперуполномоченный полиции на автомобиле сбил 66-летнего мужчину.