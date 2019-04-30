У Харкові поліцейський збив літнього пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Харкові на пішохідному переході оперуповноважений поліції на автомобілі збив 66-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Так, 27 квітня 2019 року в районі проспекту Любові Малої у Харкові, на нерегульованому пішохідному переході, автомобіль "ЗАЗ Lanos" під керуванням оперуповноваженого Новобаварського відділу поліції здійснив наїзд на 66-річного пішохода, в наслідок чого, останній отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
За фактом ДТП слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюються всі обставини аварії.
Крім того, 29 квітня у Полтаві, на перехресті вулиць Пушкіна та Сінної, автомобіль Toyota Prius Управління патрульної поліції м. Полтави зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. У результаті пасажир Daewoo отримав тілесні ушкодження.
За цим фактом слідчі теруправління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі ДБР з’ясовують всі обставини цієї аварії.
Нагадаємо, у Кропивницькому під час конфлікту молодик на власному авто скоїв наїзд на патрульного.