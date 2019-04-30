В Харькове полицейский сбил пожилого пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Харькове на пешеходном переходе оперуполномоченный полиции на автомобиле сбил 66-летнего мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Так, 27 апреля 2019 года в районе проспекта Любови Малой в Харькове, на нерегулируемом пешеходном переходе, автомобиль "ЗАЗ Lanos" под управлением оперуполномоченного Новобаварского отдела полиции совершил наезд на 66-летнего пешехода, в результате чего, последний получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По факту ДТП следственные ГБР открыли уголовное производство по ч.1. ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Кроме того, 29 апреля в Полтаве, на перекрестке улиц Пушкина и Сенной, автомобиль Toyota Prius Управления патрульной полиции г. Полтавы столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате пассажир Daewoo получил телесные повреждения.
По этому факту следователи теруправления ГБР открыли уголовное производство по ч.1. ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Следователи ГБР выясняют все обстоятельства этой аварии.
Напомним, в Кропивницком во время конфликта молодой человек на собственном авто совершил наезд на патрульного.