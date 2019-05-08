Полицейский при задержании повредил два авто и сбил сотрудника СБУ

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 мая. УНН. В Кировоградской области завершили досудебное расследование в отношении оперуполномоченного сектора криминальной полиции Кировоградского райотдела Кропивницкого отдела Нацполиции в Кировоградской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Установили, что оперуполномоченный в течение августа-октября 2018 года получил от физического лица-предпринимателя взятку на общую сумму 12 800 гривен за влияние на полицейских Кировоградского районного отделения полиции Кропивницкого отдела в Кировоградской области и Кропивницкого отдела Нацполиции в Кировоградской области (ч. 2 ст. З69 -2 УК Украины).

Речь идет о полицейских, которые уполномочены осуществлять остановку и проверку транспортных средств, применять к лицам, виновным в нарушении правил дорожного движения, меры административного воздействия в отношении осуществления беспрепятственного проезда арендованных транспортных средств при перевозке лесоматериалов, непривлечение водителей к административной ответственности и непрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности.

Также указанный полицейский оказывал сопротивление работникам СБУ в Кировоградской области во время его задержания (ч. 2 ст. 342 УК Украины). С целью избежать задержания он повредил два транспортных средства и допустил наезд на оперуполномоченного СБУ, повлекшее последнему легкие телесные повреждения, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В случае доказательства виновности подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, во Львовской области, управляя частным автомобилем, курсант Львовского государственного института внутренних дел сбил двух пешеходов.

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