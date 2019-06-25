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Податковий інспектор на Кіровоградщині продавав відомості про учасників АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Співробітники УСБУ в Кіровоградській області викрили на систематичних хабарях начальника відділу обслуговування платників податків та надання адміністративних послуг одного з підрозділів податкової інспекції Головного управління ДФС в області. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-центрі УСБУ.

Податковий інспектор на Кіровоградщині продавав відомості про учасників АТО

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець за різні суми неправомірної вигоди продавав інформацію із закритих баз даних щодо військовослужбовців, зокрема учасників АТО. Також зловмисник збував відомості про підрядників, які проводять ремонтні роботи на територіях військових частин у регіоні.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів протиправної діяльності податківця.

Правоохоронці затримали посадовця на одній з міських вулиць неподалік робочого місця після одержання чергової суми хабаря та передачі флеш-носія з конфіденційною інформацією.

У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводили спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Миколаєві.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на Кіровоградщині поліцейський при затриманні пошкодив два авто та збив співробітника СБУ.

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