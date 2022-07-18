Взятка более 550 тыс. грн: завершено расследование в отношении "слуги" Кузьминых

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки в размере 558 тыс. гривен за обеспечение победы в ряде тендеров по закупке медицинского оборудования за счет бюджета. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Цитата

"15 июля 2022 года прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. гривен за обеспечение победы в ряде тендеров по закупке", – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на сегодня материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

"Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования установлено, что депутат получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, а именно обеспечение победы в ряде тендеров по закупке оборудования на средства бюджета, которое проводило КП "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета", - отмечается в сообщении.

Согласно ранее согласованным договоренностям, в 2021 году был проведен тендер на закупку медицинского оборудования на общую сумму более 40 млн гривен, среди которых МРТ, системы ультразвуковой диагностики и лапароскопический набор для хирургических процедур.

В САП отмечают, что уже после оплаты больницей стоимости оборудования идет речь о системе ультразвуковой диагностики, депутат попросил передать ему при содействии в победе 558 тыс. гривен, что составляет 30% от суммы договора.

По версии следствия, депутат в дальнейшем планировал применить такую ​​схему и после перечисления больницей средств в соответствии с другими договорами – 37,5 млн гривен (30% от стоимости оборудования для проведения МРТ составляет 11,25 млн гривен) и более 398 тыс. гривен – от стоимости лапароскопического набора для хирургических процедур.

Дополнение

28 января 2022 года "Слугу" Кузьминых поймали во время получения взятки более полумиллиона гривен.

31 января 2022 года Генеральным прокурором составлено и подписано уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины указанному народному депутату.

Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

7 февраля Кузьминых задержали и назначили заседание в суде по избранию ему меры пресечения.

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