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Хабар на понад 550 тис. грн: завершено розслідування щодо "слуги" Кузьміних

Хабар на понад 550 тис. грн: завершено розслідування щодо "слуги" Кузьміних

Київ • УНН

 • 109443 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 558 тис. гривень за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Цитата

"15 липня 2022 року прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України 9 скликання, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

"Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що депутат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради", - зазначається в повідомленні.

Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур.

У САП зазначають, що вже після оплати лікарнею вартості обладнання, йде мова про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Доповнення

28 січня 2022 року "Слугу" Кузьміних піймали під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень.

31 січня 2022 року Генеральним прокурором складено та підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.

Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

7 лютого Кузьміних затримали і призначили засідання у суді з обрання йому запобіжного заходу.

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