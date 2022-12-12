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Взятка на 20 тысяч долларов США: в Черниговской области разоблачили начальника райотдела полиции

Взятка на 20 тысяч долларов США: в Черниговской области разоблачили начальника райотдела полиции

Киев • УНН

 • 865682 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Черниговской области поймали начальника райотдела полиции, требовавшего взятку 20 тысяч долларов США у местного рыбного хозяйства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

Детали

Как рассказывает следствие, руководитель райотдела полиции, используя свои полномочия, приказал подчиненным систематически проводить следственные действия на территории рыбхоза. Такое решение он принял из-за смены владельцев местного рыбного хозяйства.

Таким образом, руководитель полиции, через своих подопечных призвал владельцев к «поиску компромиссов» с полицией. Впоследствии во время встречи правоохранитель сообщил, что за 20 тыс. долларов США перестанет препятствовать бизнесу. В противном случае он угрожал заблокировать работу рыбхоза. Но после переговоров сотрудник полиции согласился снизить сумму до 15 тысяч долларов США. В рамках расследования зафиксировано получение полицейским 245 тыс. грн неправомерной выгоды несколькими траншами. Преступник был задержан правоохранителями во время получения взятки.

При процессуальном руководстве группы прокуроров Офиса Генерального прокурора и Киевской городской прокуратуры ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Преступнику грозит штраф от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов или ограничение свободы сроком до двух лет. Досудебное расследование провело ДБР в сотрудничестве с СБУ.

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