Взятка на 20 тысяч долларов США: в Черниговской области разоблачили начальника райотдела полиции

Детали

Как рассказывает следствие, руководитель райотдела полиции, используя свои полномочия, приказал подчиненным систематически проводить следственные действия на территории рыбхоза. Такое решение он принял из-за смены владельцев местного рыбного хозяйства.

Таким образом, руководитель полиции, через своих подопечных призвал владельцев к «поиску компромиссов» с полицией. Впоследствии во время встречи правоохранитель сообщил, что за 20 тыс. долларов США перестанет препятствовать бизнесу. В противном случае он угрожал заблокировать работу рыбхоза. Но после переговоров сотрудник полиции согласился снизить сумму до 15 тысяч долларов США. В рамках расследования зафиксировано получение полицейским 245 тыс. грн неправомерной выгоды несколькими траншами. Преступник был задержан правоохранителями во время получения взятки.

При процессуальном руководстве группы прокуроров Офиса Генерального прокурора и Киевской городской прокуратуры ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Преступнику грозит штраф от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов или ограничение свободы сроком до двух лет. Досудебное расследование провело ДБР в сотрудничестве с СБУ.