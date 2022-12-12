Хабар на 20 тисяч доларів США: на Чернігівщині викрили начальника райвідділу поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Чернігівській області спіймали начальника райвідділу поліції, який вимагав хабар 20 тисяч доларів США у місцевого рибного господарства. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.
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Як розповідає слідство, керівник райвідділу поліції, використовуючи свої повноваження, наказав підлеглим систематично проводити слідчі дії на території рибгоспу. Таке рішення він прийняв через зміну власників місцевого рибного господарства.
Таким чином, керівник поліції, через своїх підопічних закликав власників до «пошуку компромісів» із поліцією. Згодом під час зустрічі правоохоронець повідомив, що за 20 тис доларів США перестане перешкоджати бізнесу. В іншому випадку він погрожував заблокувати роботу рибгоспу. Та після перемовин, працівник поліції погодився знизити суму до 15 тисяч доларів США. У межах розслідування зафіксовано отримання поліцейським 245 тис грн неправомірної вигоди кількома траншами. Злочинець був затриманий правоохоронцями під час отримання хабаря.
Наразі за процесуального керівництва групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Злочинцю загрожує штраф від ста до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів або обмеження волі терміном до двох років. Досудове розслідування здійснило ДБР у співробітництві із СБУ.