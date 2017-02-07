Х.Клинтон сделала первое заявление после инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сделала свое первое заявление после инаугурации президента Штатов Дональда Трампа, в котором сказала, что, "несмотря на все вызовы", будущее у женского пола есть. Это видеообращение опубликовано на сайте The Guardian, передает УНН.
"Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, я могу сказать, что да, будущее за женщинами. Только посмотрите на эту бешеную энергетику, которую мы видели в прошлом месяце во время "Марша женщин", который объединил миллионы в США и во всем мире", - заявила она.
Напомним, после инаугурации Дональда Трампа в разных городах США и всего мира прошли масштабные "Марши женщин", участие в которых приняли до двух миллионов человек.