Х.Клінтон зробила першу заяву після інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Колишній кандидат у президенти США Хілларі Клінтон зробила свою першу заяву після інавгурації президента Штатів Дональда Трампа, у якій сказала, що, “незважаючи на всі виклики”, майбутнє у жіночої статі. Це відеозвернення опубліковано на сайті The Guardian, передає УНН.
“Незважаючи на всі виклики, з якими ми стикаємося, я можу сказати, що так, майбутнє за жінками. Тільки подивіться на цю шалену енергетику, яку ми бачили минулого місяці під час „Маршу жінок“, який об’єднав мільйони в США і у всьому світі”, — заявила вона.
Нагадаємо, після інавгурації Дональда Трампа у різних містах США та всього світу відбулися масштабні “Марші жінок”, участь у яких взяло до двох мільйонів осіб.