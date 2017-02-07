Х.Клінтон зробила першу заяву після інавгурації Д.Трампа

“Незважаючи на всі виклики, з якими ми стикаємося, я можу сказати, що так, майбутнє за жінками. Тільки подивіться на цю шалену енергетику, яку ми бачили минулого місяці під час „Маршу жінок“, який об’єднав мільйони в США і у всьому світі”, — заявила вона.

Нагадаємо, після інавгурації Дональда Трампа у різних містах США та всього світу відбулися масштабні “Марші жінок”, участь у яких взяло до двох мільйонів осіб.