Х.Деканоидзе задекларировала более 3,5 млн зарплаты и три квартиры в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе в своей электронной декларации указала, что за 2015 год получила заработную плату в размере более 3,5 млн, а также задекларировала пять квартир, из которых три находятся в ее собственности, передает УНН.
Согласно декларации, в прошлом году Хатия Деканоидзе получила заработную плату в сумме 88 тыс. 760 грн, работая в Национальной полиции Украины, и 3 млн 431 тыс. 846 грн за работу в MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.
В документе Х.Деканоидзе задекларировала шесть объектов недвижимости. Среди них в ее собственности находятся три квартиры в Грузии, две из них стоимостью на дату приобретения 552 тыс. и 125 тыс., стоимость третьей неизвестна. Также указано две квартиры в Украине, с указанным типом права "аренда" и "другое право пользования". Кроме того, глава Нацполиции владеет земельным участком в Грузии стоимостью 10 тыс. 100 на дату вступления.
На банковских счетах у нее размещены средства в объеме 33 тыс. 231 грн, 108 лари, 55 тыс. 936 лари.
В собственности нынешней главы Нацполиции также Hyundai Elantra 2012 года выпуска.
Х.Деканоидзе также задекларировала полученные кредиты на сумму 80 тыс. долл. и 53 тыс. долл. Объем уплаченных средств в счет основной суммы займа (кредита) составляет 34 тыс. 679 долл. и 2 тыс. 923 долл., а в счет процентов по займу (кредиту) - 5 тыс. 456 долл. и 6 тыс. 938 долл.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности земельные участки, активы, магазины, ювелирные изделия и др.