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Х.Деканоідзе задекларувала понад 3,5 млн зарплати і три квартири у Грузії

Х.Деканоідзе задекларувала понад 3,5 млн зарплати і три квартири у Грузії

Київ • УНН

 • 14065 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова Нацполіції України Хатія Деканоідзе у своїй електронній декларації вказала, що за 2015 рік отримала заробітну плату обсягом понад 3,5 млн, а також задекларувала п'ять квартир, з яких три перебувають у її власності, передає УНН.

Згідно з декларацією, минулого року Хатія Деканоідзе отримала заробітну плату у сумі 88 тис. 760 грн, працюючи у Національній поліції України, та 3 млн 431 тис. 846 грн за роботу у MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

У документі Х.Деканоідзе задекларувала шість об’єктів нерухомості. Серед них у її власності перебувають три квартири у Грузії, дві з них вартістю на дату набуття 552 тис. та 125 тис., вартість третьої невідома. Також зазначено дві квартири в Україні, з вказаним типом права "оренда" та "інше право користування". Крім того, голова Нацполіції володіє земельною ділянкою у Грузії вартістю 10 тис. 100 на дату набуття.

На банківських рахунках у неї розміщені кошти обсягом 33 тис. 231 грн, 108 ларі, 55 тис. 936 ларі.

У власності нинішньої голови Нацполіції також є Hyundai Elantra 2012 року випуску вартістю.

Х.Деканоідзе також задекларувала отримані кредити на суму 80 тис. дол. і 53 тис. дол. Обсяг сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) становить 34 тис. 679 дол. та 2 тис. 923 дол., а в рахунок процентів за позикою (кредитом) – 5 тис. 456 дол. та 6 тис. 938 дол.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своїй електронній декларації вказав, що має у власності земельні ділянки, активи, магазини, ювелірні вироби та ін.

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