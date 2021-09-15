"Кернел" не возвращает долги: очередной иск против агрохолдинга Веревского поступил в суд

Детали

“Агрофилд Украина” требует в судебном порядке взыскать с “Кернел-Трейд” долг в размере 320 577,38 грн, из которых 286 689,94 грн основного долга, 18 524,40 грн инфляционных потерь, 9 684,35 грн пени, 5 678,69 грн три процента годовых.

Отмечается, что исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору поставки № БЛЦ21-00710 от 15.12.2020.

В контексте

Ранее УНН сообщал, что “Кернел” задолжал почти 500 000 грн компании “Экологический продукт” и средства не возвращает.

Вместе с тем международный суд Лондона обязал еще в 2018 году “Кернел” выплатить около 35 млн долларов долга Михаилу Стаднику и другим продавцам “Стиоми — Холдинг”. Однако до сих пор Веревский долг не оплатил, поэтому Стадник подозревает, что у “Кернел” просто нет таких денег и им грозит дефолт.

“Или в „Кернел“ нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник на пресс-конференции.

Кроме Стадник против “Кернел” судится семья покойного Валерия Давиденко, у которой “Кернел” отобрал агрокомпанию “Агродом”.

С судебных материалов известно, что Андрей Веревский в лице своего доверенного человека Ирины Хомайко и компании КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” завладел 76% доли “Агродома” якобы по договору купли-продажи с Валентиной Давыденко, матерью Валерия, которая до этого была 100 % владельцем их семейной компании. Однако Валентина Давыденко уверяет, что ни одного договора с указанными людьми не подписывала и деньги за якобы проданную долю не получала.

В дело уже вмешалась следствие и прокуратура, которые видят вероятно рейдерский захват со стороны людей Веревского и инициировали уголовный арест имущества и земли “Агродома”, чтобы злоумышленники не успели завладеть чужим имуществом.

Ранее вдова Давыденко Людмила заявила, что “Кернел” собрал урожай их компании “Агродом” на сумму 25-30 млн долларов. Поэтому, не исключено, что Веревскому придется возвращать и эти средства.