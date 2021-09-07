“Кернел” Веревського систематично не виплачує борги партнерам і програє суди

З судових матеріалів вбачається, що “Кернел” п’ять років не може виплатити 456 тисяч гривень боргу ТОВ “Екологічний продукт”, у якого закупив товар.

“Як вбачається з матеріалів справи, позивач придбав зерно, що було поставлено відповідачу, не у безпосереднього сільськогосподарського підприємства-виробника, у зв’язку з чим, враховуючи умови Договору поставки NoП-0749/8/18 від 07.11.2017 та встановлену судом дату отримання відповідачем всіх необхідних документів (27.11.2017), які передбачені п. 2.5 договору, суд дійшов висновку, що відповідач повинен був оплатити товар (поставлений за видатковою накладною NoРН-0000047 від 08.11.2017 та за видатковою накладною NoРН-0000048 від 09.11.2017) у строк до 30.11.2017 включно (відповідно до п. 3.1 Договору поставки NoП-0749/8/18 від 07.11.2017).

Доказів сплати грошових коштів у загальному розмірі 455748,17 грн станом на дату розгляду справи у суді відповідачем суду не надано”, — зазначено у рішенні суду від 30 серпня.

Суд зобов’язав “Кернел” виплатити ТОВ “Екологічний продукт” 456 тисяч гривень боргу та 6 тисяч гривень судового сбору.

Доповнення

Міжнародний суд Лондона зобов’язав у 2018 році “Кернел” виплатити близько 35 млн доларів боргу Михайлу Стаднику та іншим продавцям “Стіомі — Холдінг”. Проте досі Веревський борг не сплатив, тож Стадник підозрює, що у “Кернел” просто немає таких грошей.

“Або у "Кернел“ немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт”, — зазначив Стадник на пресконференції.

Окрім Стадника проти “Кернел” судиться сім’я покійного Валерія Давиденка, у якій “Кернел” відібрав агрокомпанію “Агродім”.

З судових матеріалів відомо, що Андрій Веревський в особі своєї довіреної людини Ірини Хомайко і компанії КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” заволодів 76% частки “Агродому” нібито за договором купівлі-продажу з Валентиною Давиденко, матір’ю Валерія, яка до цього була 100% власником їхньої сімейної компанії. Однак Валентина Давиденко запевняє, що жодного договору із зазначеними людьми не підписувала і гроші за нібито продану частку не отримувала.

У справу вже втрутилося слідство і прокуратура, які вбачають ймовірне рейдерське захоплення з боку людей Веревського й ініціювали кримінальний арешт майна і землі “Агродому”, щоб зловмисники не встигли заволодіти чужим майном.

Раніше вдова Давиденка Людмила заявила, що “Кернел” зібрав урожай їхньої компанії “Агродім” на суму 25-30 млн доларів. Тож, не виключено, що Веревському доведеться повертати і ці кошти.