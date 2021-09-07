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"Кернел" Веревского систематически не выплачивает долги партнерам и проигрывает суды

"Кернел" Веревского систематически не выплачивает долги партнерам и проигрывает суды

Киев  •  УНН

 • 14447 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Против "Кернел" Андрея Веревского подали очередной иск в суд из-за невыплаты долга, сообщает УНН.

С судебных материалов усматривается, что "Кернел" пять лет не может выплатить 456 тысяч гривен долга ООО "Экологический продукт", у которого закупил товар.

"Как следует из материалов дела, истец приобрел зерно, которое было поставлено ответчику, не у непосредственного сельскохозяйственного предприятия-производителя, в связи с чем, учитывая условия Договора поставки NoП-0749/8/18 от 07.11.2017 и установленную судом дату получения ответчиком всех необходимых документов (27.11.2017), предусмотренных п. 2.5 договора, суд пришел к выводу, что ответчик должен был оплатить товар (поставленный по расходной накладной NoРН-0000047 от 08.11.2017 и по расходной накладной NoРН-0000048 от 09.11. 2017) в срок до 30.11.2017 включительно (в соответствии с п. 3.1 Договора поставки NoП-0749/8/18 от 07.11.2017).

Доказательств уплаты денежных средств в общем размере 455748,17 грн по состоянию на дату рассмотрения дела в суде ответчиком суду не предоставлено", - указано в решении суда от 30 августа.

Суд обязал "Кернел" выплатить ООО "Экологический продукт" 456 тысяч гривен долга и 6000 гривен судебного сбора.

Дополнение

Международный суд Лондона обязал в 2018 году "Кернел" выплатить около 35 млн долларов долга Михаилу Стаднику и другим продавцам "Стиоми - Холдинг". Однако до сих пор Веревский долг не оплатил, поэтому Стадник подозревает, что у "Кернел" просто нет таких денег.

"Или у "Кернел" нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что-то. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт", - отметил Стадник на пресс-конференции.

Кроме Стадника против "Кернел" судится семья покойного Валерия Давыденко, у которой "Кернел" отобрал агрокомпанию "Агродом".

С судебных материалов известно, что Андрей Веревский в лице своего доверенного человека Ирины Хомайко и компании КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии" завладел 76% доли "Агродома" якобы по договору купли-продажи с Валентиной Давыденко, матерью Валерия, которая до этого была 100% владельцем их семейной компании. Однако Валентина Давыденко уверяет, что ни одного договора с указанными людьми не подписывала и деньги за якобы проданную долю не получала.

В дело уже вмешались следствие и прокуратура, которые усматривают вероятный рейдерский захват со стороны людей Веревского и инициировали уголовный арест имущества и земли "Агродома", чтобы злоумышленники не успели завладеть чужим имуществом.

Ранее вдова Давыденко Людмила заявила, что "Кернел" собрал урожай их компании "Агродом" на сумму 25-30 млн долларов. Поэтому, не исключено, что Веревскому придется возвращать и эти средства.

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