"Кернел" не повертає борги: черговий позов проти агрохолдингу Веревського надійшов до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Господарський суд міста Києва 13 вересня відкрив провадження за позовом компанії “Агрофілд Україна” проти “Кернел-трейд” Андрія Веревського, повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.
Деталі
“Агрофілд Україна” вимагає у судовому порядку стягнути з “Кернел-Трейд” борг у розмірі 320 577,38 грн, з яких 286 689,94 грн основного боргу, 18 524,40 грн інфляційних втрат, 9 684,35 грн пені, 5 678,69 грн три проценти річних.
Зазначається, що позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов’язань за договором поставки № БЛЦ21-00710 від 15.12.2020.
У контексті
Раніше УНН повідомляв, що “Кернел” заборгував майже 500 000 грн компанії “Екологічний продукт” і кошти не повертає.
Разом з тим міжнародний суд Лондона зобов’язав ще у 2018 році “Кернел” виплатити близько 35 млн доларів боргу Михайлу Стаднику та іншим продавцям “Стіомі — Холдінг”. Проте досі Веревський борг не сплатив, тож Стадник підозрює, що у “Кернел” просто немає таких грошей і їм загрожує дефолт.
“Або у „Кернел“ немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт”, — зазначив Стадник на пресконференції.
Окрім Стадника проти “Кернел” судиться сім’я покійного Валерія Давиденка, у якій “Кернел” відібрав агрокомпанію “Агродім”.
З судових матеріалів відомо, що Андрій Веревський в особі своєї довіреної людини Ірини Хомайко і компанії КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” заволодів 76% частки “Агродому” нібито за договором купівлі-продажу з Валентиною Давиденко, матір’ю Валерія, яка до цього була 100% власником їхньої сімейної компанії. Однак Валентина Давиденко запевняє, що жодного договору із зазначеними людьми не підписувала і гроші за нібито продану частку не отримувала.
У справу вже втрутилося слідство і прокуратура, які вбачають ймовірне рейдерське захоплення з боку людей Веревського й ініціювали кримінальний арешт майна і землі “Агродому”, щоб зловмисники не встигли заволодіти чужим майном.
Раніше вдова Давиденка Людмила заявила, що “Кернел” зібрав урожай їхньої компанії “Агродім” на суму 25-30 млн доларів. Тож, не виключено, що Веревському доведеться повертати і ці кошти.