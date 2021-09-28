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Руководство Facebook заявило, что прекращает работу над созданием Instagram для детей

Руководство Facebook заявило, что прекращает работу над созданием Instagram для детей

Киев  •  УНН

 • 23244 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Компания Facebook, которая подверглась резкой критике со стороны законодателей и пользователей за свой план по созданию приложения Instagram для детей, объявила в понедельник о прекращении работы над проектом, передает УНН со ссылкой на CNBC.

Цитата

“Хотя мы считаем, что создание „Instagram Kids“ — это правильное решение, Instagram и его материнская компания Facebook проведут переоценку проекта позже. В промежуточный период Instagram продолжит фокусироваться на безопасности подростков и расширении функций родительского контроля для них”, — говорится в заявлении компании.

Глава Instagram Адам Моссера сказал, что приложение предназначено для детей в возрасте от 10 до 12 лет.

Материал Wall Street Journal о Facebook и Instagram

Приостановка проекта состоялось после того, как Wall Street Journal опубликовал резонансный материал, в котором говорится, что Facebook неоднократно обнаруживал, что его приложение Instagram вредно для многих подростков. В статье цитируются исследования Facebook за последние три года, в которых изучалось, как Instagram влияет на молодых пользователей, причем больше всего страдают девочки-подростки.

В одной из внутренних презентаций Facebook говорится, что среди подростков, сообщали о суицидальных мыслях, 13% британских пользователей и 6% американских пользователей связывали это с Instagram.

Реакция американских законодателей

Этот материал заставил законодателей вновь обратить внимание на проблемы, связанные с приложением социальной сети. Сразу же после появления новостей представители обеих сторон прохода потребовали от Facebook ответов. Законодатель Лори Трехан, штат Массачусетс, также призвала Facebook отказаться от своих усилий по созданию Instagram для детей.

Трехан и сенатор Ричард Блюменталь, Д-Конн, отреагировали на решение Facebook в понедельник и заявили, что компания должна полностью отказаться от своих планов.

“Мы рады, что Facebook прислушался к нашим призывам прекратить реализацию своих планов по запуску версии Instagram для детей. Однако „паузы“ недостаточно”, — говорится в заявлении законодателей. “Facebook полностью потерял свое преимущество, когда речь идет о защите молодых людей в Интернете, и он должен полностью отказаться от этого проекта”.

Ответ представителей Facebook

Антигона Дэвис, глобальный руководитель Facebook по безопасности, даст показания в четверг перед подкомитетом по торговле Сената по защите прав потребителей.

Facebook неоднократно защищал свои усилия по привлечению большего количества детей в приложение. В начале понедельника Моссера в своем блоге утверждал, что дети уже находятся в Интернете.

“Критики „Instagram Kids“ воспримут это как признание того, что проект — плохая идея. Это не так. Реальность такова, что дети уже находятся в Интернете, и мы считаем, что разработка соответствующего возрасту опыта, предназначенного специально для них, гораздо лучше для родителей, чем то, что мы делаем сегодня”, — сказал он. Instagram приостановит свою работу над проектом для решения проблем с родителями, экспертами, политиками и регуляторами.

Instagram также будет работать над расширением родительского контроля на аккаунты подростков.

“Эти новые функции, которые могут выбрать родители и подростки, дадут родителям инструменты для значимого формирования опыта их подростков”, — сказал Моссера.

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