Apple погрожувала видалити Facebook з App Store через торгівлі людьми

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Йдеться про розслідування Бі-бі-сі 2019 року. Журналісти з’ясували, що торговці людьми використовували Facebook для продажу працівників на дому. WSJ повідомляє, що адміністрація соцмережі знала про ситуацію. Деякі сторінки з оголошеннями про роботу віддалялися, проте кроки, які робила Facebook, були незначними, поки Apple не пригрозила забрати соцмережу з App Store, пише видання.

WSJ розповідає історію 28-річної кенійки Патрісії Кімані з Найробі. Дівчина побачила в Facebook “вакансію”, в якій обіцяли безкоштовні авіаквитки та візи, хоча на Facebook заборонені оголошення про роботу, що пропонують безкоштовні квитки і візи.

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Їй запропонували роботу прибиральницею в Ер-Ріяді та обіцяли 300 доларів в місяць. Уже в аеропорту Найробі рекрутер запропонував Кімані підписати контракт. Однак дівчина не погодилася з його умовами: в ньому була прописана менша зарплата, можливість розірвання договору тільки роботодавцем (в разі ініціативи з боку працівника він втрачав візу і опинявся в Саудівській Аравії в нелегальному становищі). Вона відмовилася підписувати договір. Однак з Кімані зажадали “компенсацію” агентству, і їй довелося погодитися і полетіти в Саудівську Аравію. Там вона виявилася в будинку, де господиня називала її “собакою”. Спала кенійка в коморі без кондиціонера і забиралася з ранку до вечора. Через два місяці Кімані повідомила агентству, що хоче повернутися додому, за це у неї зажадали 2 тис. доларів, а потім і зовсім звільнили. Таких грошей у дівчини не було, і вона поскаржилася в Facebook на своє тяжке становище. У підсумку за допомогою Міжнародної організації з міграції, куди були передані її повідомлення, кенійка змогла повернутися на батьківщину.

Восени 2019 року журналісти Бі-бі-сі повідомляли про “онлайн-ринки рабів” в Instagram та інших додатках з магазинів Google Play і App Store. У Instagram оголошення просувалися за допомогою хештегів, сама угода розглядалася в особистих повідомленнях, повідомляла Бі-бі-сі. У компаніях заявляли, що розбираються в ситуації.