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Apple погрожувала видалити Facebook з App Store через торгівлі людьми

Apple погрожувала видалити Facebook з App Store через торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Apple загрожувала видалити Facebook зі свого магазину додатків App Store після повідомлень про торгівлю людьми через соціальну мережу, повідомляє газета The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Йдеться про розслідування Бі-бі-сі 2019 року. Журналісти з’ясували, що торговці людьми використовували Facebook для продажу працівників на дому. WSJ повідомляє, що адміністрація соцмережі знала про ситуацію. Деякі сторінки з оголошеннями про роботу віддалялися, проте кроки, які робила Facebook, були незначними, поки Apple не пригрозила забрати соцмережу з App Store, пише видання.

WSJ розповідає історію 28-річної кенійки Патрісії Кімані з Найробі. Дівчина побачила в Facebook “вакансію”, в якій обіцяли безкоштовні авіаквитки та візи, хоча на Facebook заборонені оголошення про роботу, що пропонують безкоштовні квитки і візи.

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Їй запропонували роботу прибиральницею в Ер-Ріяді та обіцяли 300 доларів в місяць. Уже в аеропорту Найробі рекрутер запропонував Кімані підписати контракт. Однак дівчина не погодилася з його умовами: в ньому була прописана менша зарплата, можливість розірвання договору тільки роботодавцем (в разі ініціативи з боку працівника він втрачав візу і опинявся в Саудівській Аравії в нелегальному становищі). Вона відмовилася підписувати договір. Однак з Кімані зажадали “компенсацію” агентству, і їй довелося погодитися і полетіти в Саудівську Аравію. Там вона виявилася в будинку, де господиня називала її “собакою”. Спала кенійка в коморі без кондиціонера і забиралася з ранку до вечора. Через два місяці Кімані повідомила агентству, що хоче повернутися додому, за це у неї зажадали 2 тис. доларів, а потім і зовсім звільнили. Таких грошей у дівчини не було, і вона поскаржилася в Facebook на своє тяжке становище. У підсумку за допомогою Міжнародної організації з міграції, куди були передані її повідомлення, кенійка змогла повернутися на батьківщину.

Восени 2019 року журналісти Бі-бі-сі повідомляли про “онлайн-ринки рабів” в Instagram та інших додатках з магазинів Google Play і App Store. У Instagram оголошення просувалися за допомогою хештегів, сама угода розглядалася в особистих повідомленнях, повідомляла Бі-бі-сі. У компаніях заявляли, що розбираються в ситуації.

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