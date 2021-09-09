На Дніпропетровщині у трудовому рабстві утримували понад 100 людей

Деталі

За даними слідства, учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси шукали громадян, які перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Вони пропонували їм роботу, пов’язану з вирощуванням та збиранням сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, та обіцяли зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Завербованих людей на мікроавтобусах доправляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де розселяли у напіврозвалених будинках. Щодня робітники працювали у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також збирали урожай на полях. Працювати змушували по 12-16 годин на добу. Обіцяні гроші потерпілі не отримували, а весь їхній “заробіток” обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

На території будинків, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт, принижували, застосовували психологічний тиск.

Під час спроби самовільно покинути територію бараків, вербувальники погрожували застосуванням сили, а у разі невиконання їхніх вимог — застосовували її. Окрім цього, шляхом обману відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорти. Через відсутність документів, засобів зв’язку та грошей робітники були змушені залишатися на агрофірмі та працювати.

Додамо

Правоохоронці провели 18 обшуків, зокрема за адресами агропідприємства, у будинках, де утримували людей, а також в автомобілях вербувальників, унаслідок чого вилучили чернетки, гроші, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, яких наразі звільнено. 17 із них вже звернулися до полції із заявами про скоєння щодо них злочину.

П’ятьох осіб, які вербували соціально незахищених громадян і утримували їх у трудовому рабстві, затримали за ч. 2 ст. 149 КК України.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.