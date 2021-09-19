Apple угрожала удалить Facebook из App Store из-за торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Apple угрожала удалить Facebook со своего магазина приложений App Store после сообщений о торговле людьми через социальную сеть, сообщает газета The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Речь идет о расследовании Би-би-си 2019 года. Журналисты выяснили, что торговцы людьми использовали Facebook для продажи работников на дому. WSJ сообщает, что администрация соцсети знала о ситуации. Некоторые страницы с объявлениями о работе удалялись, однако шаги, которые делала Facebook, были незначительными, пока Apple не пригрозила забрать соцсеть из App Store, пишет издание.
WSJ рассказывает историю 28-летней кенийки Патрисии Кимани из Найроби. Девушка увидела в Facebook “вакансию”, в которой обещали бесплатные авиабилеты и визы, хотя на Facebook запрещены объявления о работе, предлагающие бесплатные билеты и визы.
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Ей предложили работу уборщицей в Эр-Рияде и обещали 300 долларов в месяц. Уже в аэропорту Найроби рекрутер предложил Кимани подписать контракт. Однако девушка не согласилась с его условиями: в нем была прописана меньше зарплата, возможность расторжения договора только работодателем (в случае инициативы со стороны работника он терял визу и оказывался в Саудовской Аравии в нелегальном положении). Она отказалась подписывать договор. Однако с Кимани потребовали “компенсацию” агентству, и ей пришлось согласиться и улететь в Саудовскую Аравию. Там она оказалась в доме, где хозяйка называла ее “собакой”. Спала кенийка в кладовке без кондиционера и забиралась с утра до вечера. Через два месяца Кимани сообщила агентству, что хочет вернуться домой, за это у нее потребовали 2 тыс. долларов, а потом и вовсе уволили. Таких денег у девушки не было, и она пожаловалась в Facebook на свое тяжелое положение. В итоге с помощью Международной организации по миграции, куда были переданы ее сообщение, кенийка смогла вернуться на родину.
Осенью 2019 года журналисты Би-би-си сообщали о “онлайн-рынки рабов” в Instagram и других приложениях из магазинов Google Play и App Store. В Instagram объявления продвигались с помощью хештегов, сама сделка рассматривалась в личных сообщениях, сообщала Би-би-си. В компаниях заявляли, что разбираются в ситуации.