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Керівництво Facebook заявило, що припиняє роботу над створенням Instagram для дітей

Керівництво Facebook заявило, що припиняє роботу над створенням Instagram для дітей

Київ • УНН

 • 23262 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Компанія Facebook, яка зазнала різкої критики з боку законодавців і користувачів за свій план зі створення додатку Instagram для дітей, оголосила в понеділок про припинення роботи над проектом, передає УНН із посиланням на CNBC.

Цитата

“Хоча ми вважаємо, що створення „Instagram Kids“ — це правильне рішення, Instagram і його материнська компанія Facebook проведуть переоцінку проекту пізніше. У проміжний період Instagram продовжить фокусуватися на безпеці підлітків і розширенні функцій батьківського контролю для них”, — йдеться в заяві компанії.

Глава Instagram Адам Моссера сказав, що додаток призначений для дітей у віці від 10 до 12 років.

Матеріал Wall Street Journal про Facebook та Instagram

Призупинення проекту відбулось після того, як Wall Street Journal опублікував резонансний матеріал, в якому говориться, що Facebook неодноразово виявляв, що його додаток Instagram є шкідливим для багатьох підлітків. У статті цитуються дослідження Facebook за останні три роки, в яких вивчалося, як Instagram впливає на молодих користувачів, причому найбільше страждають дівчатка-підлітки.

В одній з внутрішніх презентацій Facebook говориться, що серед підлітків, які повідомляли про суїцидальні думки, 13% британських користувачів і 6% американських користувачів пов’язували це з Instagram.

Реакція американських законодавців

Цей матеріал змусив законодавців знову звернути увагу на проблеми, пов’язану з додатком соціальної мережі. Відразу ж після появи новин представники обох сторін проходу зажадали від Facebook відповідей. Законодавець Лорі Трехан, штат Массачусетс, також закликала Facebook відмовитися від своїх зусиль зі створення Instagram для дітей.

Трехан і сенатор Річард Блюменталь, Д-Конн, відреагували на рішення Facebook в понеділок і заявили, що компанія повинна повністю відмовитися від своїх планів.

“Ми раді, що Facebook прислухався до наших закликів припинити реалізацію своїх планів по запуску версії Instagram для дітей. Однак” паузи “недостатньо”, — йдеться в заяві законодавців. “Facebook повністю втратив свою перевагу, коли мова йде про захист молодих людей в Інтернеті, і він повинен повністю відмовитися від цього проекту”.

Відповідь представників Facebook

Антігона Девіс, глобальний керівник Facebook з безпеки, дасть свідчення в четвер перед підкомітетом з торгівлі Сенату щодо захисту прав споживачів.

Facebook неодноразово захищав свої зусилля по залученню більшої кількості дітей в додаток. На початку понеділка Моссера в своєму блозі стверджував, що діти вже знаходяться в Інтернеті.

“Критики „Instagram Kids“ сприймуть це як визнання того, що проект — погана ідея. Це не так. Реальність така, що діти вже знаходяться в Інтернеті, і ми вважаємо, що розробка відповідного віку досвіду, призначеного спеціально для них, набагато краще для батьків, ніж те, що ми робимо сьогодні”, — сказав він. Instagram призупинить свою роботу над проектом для розв’язання проблем з батьками, експертами, політиками і регуляторами.

Instagram також буде працювати над розширенням батьківського контролю на акаунти підлітків.

“Ці нові функції, які можуть вибрати батьки і підлітки, дадуть батькам інструменти для значущого формування досвіду їх підлітків”, — сказав Моссера.

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