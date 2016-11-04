Руководителя полиции задержали на взятке на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Одного из руководителей управления внутренней безопасности полиции в Черновицкой области задержали на взятке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Полковник полиции при посредничестве своего заместителя и адвоката требовал одиннадцать тысяч долларов США за переквалификацию уголовного производства по получению взятки. Пять тысяч долларов планировалось передать в прокуратуру, а остальные - взяточники должны были распределить между собой.
Оперативники задержали вымогателя в помещении военной прокуратуры Черновицкого гарнизона во время передачи части взятки.
Во время обыска в служебном кабинете злоумышленника правоохранители изъяли 8,5 тыс. долларов США и 5 тыс. гривен неучтенной наличности.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов вымогательства взяток полицейским.