Руководителя полиции задержали на взятке на Буковине

Полковник полиции при посредничестве своего заместителя и адвоката требовал одиннадцать тысяч долларов США за переквалификацию уголовного производства по получению взятки. Пять тысяч долларов планировалось передать в прокуратуру, а остальные - взяточники должны были распределить между собой.

Оперативники задержали вымогателя в помещении военной прокуратуры Черновицкого гарнизона во время передачи части взятки.

Во время обыска в служебном кабинете злоумышленника правоохранители изъяли 8,5 тыс. долларов США и 5 тыс. гривен неучтенной наличности.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов вымогательства взяток полицейским.



