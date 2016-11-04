Керівника поліції затримали на хабарі на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Одного з керівників управління внутрішньої безпеки поліції в Чернівецькій області затримала на хабарі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Полковник поліції за посередництва свого заступника та адвоката вимагав одинадцять тисяч доларів США за перекваліфікацію кримінального провадження з одержання хабара. П’ять тисяч доларів планувалося передати до прокуратури, а решту – хабарники мали розподілити між собою.
Оперативники затримали здирника у приміщенні військової прокуратури Чернівецького гарнізону під час передачі частини хабара.
Під час обшуку у службовому кабінеті зловмисника правоохоронці вилучили 8,5 тис. доларів США та 5 тис. гривень необлікованої готівки.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів поліцейським.