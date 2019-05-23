Руководителя КП осудили на 2 года за подделку документов

Досудебное расследование установило, что, злоупотребляя своим служебным положением, чиновник растратил средства возглавляемого коммунального предприятия в размере 23 тыс грн.

Кроме этого, с целью получения квалификационного сертификата, который предоставил ему возможность заниматься профессиональной деятельностью по технической инвентаризации недвижимого имущества, злоумышленник совершил служебный подлог. Не имея необходимого стажа работы по специальности, он предоставил в соответствующей комиссии копию трудовой книги с недостоверными сведениями по занимаемой им должности.

Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Напомним, чиновник исправительного центра вымогал у осужденного взятку за досрочное освобождение