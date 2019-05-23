Керівника КП засудили на 2 роки за підробку документів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На Хмельниччині за корупційне правопорушення керівника комунального підприємства засуджено до 2 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Досудове розслідування встановило, що, зловживаючи своїм службовим становищем, посадовець розтратив кошти очолюваного комунального підприємства в розмірі 23 тис грн.
Окрім цього, з метою одержання кваліфікаційного сертифікату, який надав йому можливість займатись професійною діяльністю з технічної інвентаризації нерухомого майна, зловмисник здійснив службове підроблення. Не маючи необхідного стажу роботи за фахом, чоловік надав до відповідної комісії копію трудової книги з недостовірними відомостями щодо займаної ним посади.
Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Вироком суду посадовцю призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 роки.
Нагадаємо, посадовець виправного центру вимагав у засудженого хабар за дострокове звільнення