Посадовець виправного центру вимагав у засудженого хабар за дострокове звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Посадовця виправного центру у Харківській області судитимуть за вимагання 6000 доларів у засудженого. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону завершили досудове розслідування за фактом вимагання начальником сектору Державної установи "Хролівський виправний центр (№140)" 6000 доларів США в засудженого", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, начальник сектору вимагав гроші в одного з засуджених за сприяння йому в умовно-достроковому звільненні.
"Затримання відбулося після отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США", - прокоментували в Бюро.
Зазначається, що "Хролівський виправний центр (№140)" - це установа мінімального рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості.
Посадовець обвинувачується у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Обвинувальний акт вже скеровано до суду.
Нагадаємо, правоохоронці затримали групу високопосадовців Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови Валерієм Ярошенком за вимагання і отримання хабарів на загальну суму близько 0,5 млн грн.