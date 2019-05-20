Посадовець виправного центру вимагав у засудженого хабар за дострокове звільнення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Посадовця виправного центру у Харківській області судитимуть за вимагання 6000 доларів у засудженого. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону завершили досудове розслідування за фактом вимагання начальником сектору Державної установи "Хролівський виправний центр (№140)" 6000 доларів США в засудженого", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, начальник сектору вимагав гроші в одного з засуджених за сприяння йому в умовно-достроковому звільненні.

"Затримання відбулося після отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 3000 доларів США", - прокоментували в Бюро.

Зазначається, що "Хролівський виправний центр (№140)" - це установа мінімального рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Посадовець обвинувачується у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Нагадаємо, правоохоронці затримали групу високопосадовців Держслужби зайнятості на чолі з в.о. голови Валерієм Ярошенком за вимагання і отримання хабарів на загальну суму близько 0,5 млн грн.

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