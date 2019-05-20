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Чиновник исправительного центра вымогал у осужденного взятку за досрочное освобождение

Чиновник исправительного центра вымогал у осужденного взятку за досрочное освобождение

Киев  •  УНН

 • 10348 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Чиновника исправительного центра в Харьковской области будут судить за вымогательство 6000 долларов у осужденного. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона завершили досудебное расследование по факту вымогательства начальником сектора Государственного учреждения "Хролевский исправительный центр (№140)" 6000 долларов США у осужденного", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник сектора требовал деньги у одного из осужденных за содействие ему в условно-досрочном освобождении.

"Задержание произошло после получения части неправомерной выгоды в размере 3000 долларов США", - прокомментировали в Бюро.

Отмечается, что "Хролевский исправительный центр (№140)" - это учреждение минимального уровня безопасности для мужчин, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Чиновник обвиняется в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, правоохранители задержали группу чиновников Госслужбы занятости во главе с и.о. председателя Валерием Ярошенко за вымогательство и получение взяток на общую сумму около 0,5 млн грн.

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