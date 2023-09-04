Руководитель "администрации" пушилина заочно получил обвинение в госизмене

Детали

Государственное бюро расследований завершило расследование бывшего работника налоговой Киева, который в 2014 году переехал из Киева на временно оккупированную территорию Донецкой области. Он добровольно стал работать на оккупантов, занимая различные должности в «государственных органах» незаконного псевдогосударственного образования «донецкая народная республика».

В 2018 году его назначили руководителем администрации главаря террористической организации «днр» дениса пушилина.

Кроме того, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину мужчина продолжал работать на оккупантов, распространял дезинформацию, делал публичные призывы к поддержке решений и действий оккупантов.

Ему заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее сообщалось, что главаря оккупантов "днр" дениса пушилина заочно будут судить. Инкриминируют ему коллаборационизм и посягательство на суверенитет Украины.