Керівник "адміністрації" пушиліна заочно отримав обвинувачення у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього працівника податкової Києва, який зрадив Україну та очолив фейкову адміністрацію ватажка терористичної організації "днр" дениса пушиліна, повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування колишнього працівника податкової Києва, який у 2014 році переїхав з Києва на тимчасово окуповану територію Донецької області. Він добровільно став працювати на окупантів, займаючи різні посади в «державних органах» незаконного псевдодержавного утворення «донецька народна республіка».
У 2018 році його призначили керівником адміністрації ватажка терористичної організації «днр» дениса пушиліна.
Крім того, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік продовжував працювати на окупантів, поширював дезінформацію, робив публічні заклики до підтримки рішень та дій окупантів.
Йому заочно пред'явлено обвинувачення у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що ватажка окупантів "днр" дениса пушиліна заочно судитимуть. Інкримінують йому колабораціонізм і посягання на суверенітет України.