Кения запустила в космос свой первый спутник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Кения запустила в космос свой первый спутник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Кения запустила свой первый спутник наблюдения Земли на борту ракеты "SpaceX" из Соединенных Штатов.
Спутник, разработанный девятью кенийскими инженерами, будет собирать данные о сельском хозяйстве и окружающей среде, в частности о наводнениях, засухах и лесных пожарах, которые власти планируют использовать для борьбы со стихийными бедствиями и для борьбы с нехваткой продовольствия.
Ракета "Falcon 9" с кенийским спутником "Taifa-1" взлетела без происшествий с базы Ванденберг в Калифорнии после трех отложений из-за плохой погоды перед этим.
"У нас есть вызовы, обусловленные изменением климата, и спутник, благодаря способности снимать изображения может помочь нам в мониторинге. Мы сможем наблюдать за изменениями леса, сможем следить за изменениями урбанизации", - сказал капитан Аллойс Вер, авиационный инженер и заместитель директора по навигации и управлению в правительственном Кенийском космическом агентстве.
Агентство говорит, что спутник будет работать пять лет, а затем распадется в течение 20 лет, попадая в атмосферу и сгорая.
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