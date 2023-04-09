Туреччина запустить у космос свій перший спостережний супутник

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"IMECE, наш перший супутник спостереження з високою роздільною здатністю, створений за допомогою вітчизняних технологій та ресурсів, буде запущений на орбіту в космос 11 квітня. Ми продовжимо участь у глобальних космічних перегонах завдяки нашим підготовленим спеціалістам та технологіям", – зазначив Ердоган.

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Запустити супутник планує Space X вже 11 квітня о 09.50 за місцевим часом.

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