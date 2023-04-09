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Туреччина запустить у космос свій перший спостережний супутник

Туреччина запустить у космос свій перший спостережний супутник

Київ • УНН

 • 1013058 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Туреччині планують запустити у космос свій перший спостережний супутник, про це повідомив у Twitter президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, передає УНН.

Цитата

"IMECE, наш перший супутник спостереження з високою роздільною здатністю, створений за допомогою вітчизняних технологій та ресурсів, буде запущений на орбіту в космос 11 квітня. Ми продовжимо участь у глобальних космічних перегонах завдяки нашим підготовленим спеціалістам та технологіям", – зазначив Ердоган.

Доповнення

Запустити супутник планує Space X вже 11 квітня о 09.50 за місцевим часом.

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