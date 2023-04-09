Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник

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"IMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, созданный с помощью отечественных технологий и ресурсов, будет запущен на орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим участие в глобальной космической гонке благодаря нашим подготовленным специалистам и технологиям", – отметил Эрдоган.

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Запустить спутник планирует Space X уже 11 апреля в 09.50 по местному времени.

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