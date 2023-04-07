Маск анонсував перший політ надважкої ракети Starship
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що готується перший запуск надважкої ракети Starship для орбітального тестового польоту, пише УНН.
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"Starship зібраний і готовий до запуску наступного тижня в очікуванні схвалення регулюючих органів", - написав Маск у Twitter.
Деталі
У SpaceX уточнили, що команда працює над репетицією запуску наступного тижня, за якою піде перше комплексне льотне випробування Starship приблизно через тиждень.
Знаковий політ із бази SpaceX Starbase на півдні Техасу у США може стартувати 10 або 11 квітня, за повідомленнями.
Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023
Доповнення
Ракету Starship розробляють для пілотованих польотів на орбіту, Місяць та Марс. Транспортна система для глибокого космосу складається з величезного ракетоносія першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля верхнього ступеня під назвою Starship, обидва з яких призначені для повторного використання.