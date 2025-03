Маск анонсував перший політ надважкої ракети Starship

Цитата

"Starship зібраний і готовий до запуску наступного тижня в очікуванні схвалення регулюючих органів", - написав Маск у Twitter.

Деталі

У SpaceX уточнили, що команда працює над репетицією запуску наступного тижня, за якою піде перше комплексне льотне випробування Starship приблизно через тиждень.

Знаковий політ із бази SpaceX Starbase на півдні Техасу у США може стартувати 10 або 11 квітня, за повідомленнями.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Доповнення

Ракету Starship розробляють для пілотованих польотів на орбіту, Місяць та Марс. Транспортна система для глибокого космосу складається з величезного ракетоносія першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля верхнього ступеня під назвою Starship, обидва з яких призначені для повторного використання.