Маск анонсировал первый полет сверхтяжелой ракеты Starship

Цитата

"Starship собран и готов к запуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов", - написал Маск в Twitter.

Детали

В SpaceX уточнили, что команда работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое комплексное летное испытание Starship примерно через неделю.

Знаковый полет с базы SpaceX Starbase на юге Техаса в США может стартовать 10 или 11 апреля, по сообщениям.

April 6, 2023

Дополнение

Ракету Starship разрабатывают для пилотируемых полетов на орбиту, Луну и Марс. Транспортная система для глубокого космоса состоит из огромного ракетоносителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени под названием Starship, оба из которых предназначены для повторного использования.