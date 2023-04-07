Маск анонсировал первый полет сверхтяжелой ракеты Starship
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship для орбитального тестового полета, пишет УНН.
Цитата
"Starship собран и готов к запуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов", - написал Маск в Twitter.
Детали
В SpaceX уточнили, что команда работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое комплексное летное испытание Starship примерно через неделю.
Знаковый полет с базы SpaceX Starbase на юге Техаса в США может стартовать 10 или 11 апреля, по сообщениям.
Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023
Дополнение
Ракету Starship разрабатывают для пилотируемых полетов на орбиту, Луну и Марс. Транспортная система для глубокого космоса состоит из огромного ракетоносителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени под названием Starship, оба из которых предназначены для повторного использования.