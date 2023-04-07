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Маск анонсировал первый полет сверхтяжелой ракеты Starship

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship для орбитального тестового полета, пишет УНН.

Цитата

"Starship собран и готов к запуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов", - написал Маск в Twitter.

Детали

В SpaceX уточнили, что команда работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое комплексное летное испытание Starship примерно через неделю.

Знаковый полет с базы SpaceX Starbase на юге Техаса в США может стартовать 10 или 11 апреля, по сообщениям.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Дополнение

Ракету Starship разрабатывают для пилотируемых полетов на орбиту, Луну и Марс. Транспортная система для глубокого космоса состоит из огромного ракетоносителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени под названием Starship, оба из которых предназначены для повторного использования.

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