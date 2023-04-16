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Кенія запустила в космос свій перший супутник

Кенія запустила в космос свій перший супутник

Київ • УНН

 • 1278761 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кенія запустила в космос свій перший супутник. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Кенія запустила свій перший супутник спостереження Землі на борту ракети "SpaceX" зі Сполучених Штатів.

Супутник, розроблений дев’ятьма кенійськими інженерами, збиратиме дані про сільське господарство та навколишнє середовище, зокрема про повені, посухи та лісові пожежі, які влада планує використовувати для боротьби зі стихійними лихами та для боротьби з нестачею продовольства.

Ракета "Falcon 9" із кенійським супутником "Taifa-1" злетіла без пригод з бази Ванденберг у Каліфорнії після трьох відкладень через погану погоду перед цим.

"У нас є виклики, зумовлені зміною клімату, і супутник, завдяки здатності знімати зображення може допомогти нам в моніторингу. Ми зможемо спостерігати за змінами лісу, зможемо стежити за змінами урбанізації", - сказав капітан Аллойс Вер, авіаційний інженер і заступник директора з навігації та управління в урядовому Кенійському космічному агентстві.

Агентство каже, що супутник працюватиме п'ять років, а потім розпадеться протягом 20 років, потрапляючи в атмосферу та згораючи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина запустить у космос свій перший спостережний супутник

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