Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии

Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после того, как завершила курс химиотерапии. Она присоединилась к мужу, который встретился с родителями, чьи дети погибли в результате нападения с ножом в июле. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Кейт неожиданно решила присоединиться к мужу во время визита в Саутпорт. Там они провели частную встречу с тремя семьями, которые потеряли детей, в результате нападения с ножом на детский танцевальный клуб.

Источники из королевского окружения указывают, что она решила присоединиться к принцу Уильяму, чтобы показать свою «поддержку, эмпатию и сочувствие местному сообществу». Это был первый официальный выход принцессы на публику после завершения курса химиотерапии.

Принцесса Уэльская заявила, что завершила курс химиотерапии, но путь к выздоровлению «еще долгий»

Кроме того, они пообщались со спасателями, медиками, правоохранителями, которые помогали на месте нападения, и с учительницей танцев, которая присутствовала во время нападения.

В издании добавляют, что мероприятие должно было быть частным, впрочем, Кейт также выступила публично. Супруги также сделали пожертвование через свой благотворительный фонд для сбора средств для физической и психологической помощи сотрудникам полиции и скорой помощи, пострадавшим во время нападения и беспорядков, возникших после.

Напомним,

В сентябре стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.