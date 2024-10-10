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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:21  •  3437 просмотра

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Принцесса Уэльская присоединилась к мужу на встрече с семьями жертв нападения в Саутпорте. Это первый официальный выход Кейт после завершения курса химиотерапии, где она проявила поддержку пострадавшей общине.

Кейт Миддлтон  впервые вышла на публику после того, как завершила курс химиотерапии. Она присоединилась к мужу, который встретился с родителями, чьи дети погибли в результате нападения с ножом в июле. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Кейт неожиданно решила присоединиться к мужу во время визита в Саутпорт. Там они провели частную встречу с тремя семьями, которые потеряли детей, в результате нападения с ножом на детский танцевальный клуб. 

Источники из королевского окружения указывают, что она решила присоединиться к принцу Уильяму, чтобы показать свою «поддержку, эмпатию и сочувствие местному сообществу». Это был первый официальный выход принцессы на публику после завершения курса химиотерапии.

Принцесса Уэльская заявила, что завершила курс химиотерапии, но путь к выздоровлению «еще долгий»9 сентября 2024, 16:19 • 14487 просмотров

Кроме того, они пообщались со спасателями, медиками, правоохранителями, которые помогали на месте нападения, и с учительницей танцев, которая присутствовала во время нападения.

В издании добавляют, что мероприятие должно было быть частным, впрочем, Кейт также выступила  публично. Супруги также сделали пожертвование через свой благотворительный фонд для сбора средств для физической и психологической помощи сотрудникам полиции и скорой помощи, пострадавшим во время нападения и беспорядков, возникших после. 

Напомним,

В сентябре стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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