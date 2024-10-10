Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии
Киев • УНН
Принцесса Уэльская присоединилась к мужу на встрече с семьями жертв нападения в Саутпорте. Это первый официальный выход Кейт после завершения курса химиотерапии, где она проявила поддержку пострадавшей общине.
Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после того, как завершила курс химиотерапии. Она присоединилась к мужу, который встретился с родителями, чьи дети погибли в результате нападения с ножом в июле. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Кейт неожиданно решила присоединиться к мужу во время визита в Саутпорт. Там они провели частную встречу с тремя семьями, которые потеряли детей, в результате нападения с ножом на детский танцевальный клуб.
Источники из королевского окружения указывают, что она решила присоединиться к принцу Уильяму, чтобы показать свою «поддержку, эмпатию и сочувствие местному сообществу». Это был первый официальный выход принцессы на публику после завершения курса химиотерапии.
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Кроме того, они пообщались со спасателями, медиками, правоохранителями, которые помогали на месте нападения, и с учительницей танцев, которая присутствовала во время нападения.
В издании добавляют, что мероприятие должно было быть частным, впрочем, Кейт также выступила публично. Супруги также сделали пожертвование через свой благотворительный фонд для сбора средств для физической и психологической помощи сотрудникам полиции и скорой помощи, пострадавшим во время нападения и беспорядков, возникших после.
Напомним,
В сентябре стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.