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Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після хіміотерапії

Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після хіміотерапії

Київ • УНН

 • 17126 перегляди

Принцеса Уельська приєдналася до чоловіка на зустрічі з сім'ями жертв нападу в Саутпорті. Це перший офіційний вихід Кейт після завершення курсу хіміотерапії, де вона виявила підтримку постраждалій громаді.

Кейт Міддлтон  вперше вийшла на публіку після того, завершила курс хімієтерапії. Вона приєдналась до чоловіка, який зустрівся з батьками, чиї діти загинули внаслідок нападу з ножем у липні. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Кейт несподівано вирішила приєднатися до чоловіка під час візиту в Саутпорт. Там вони провели приватну зустріч з трьома сім'ями, які втратили дітей, внаслідок нападу з ножем на дитячий танцювальний клуб. 

Джерела з королівського оточення вказують, що вона вирішила приєднатися до принца Вільяма, щоб показати свою "підтримку, емпатію і співчуття місцевій громаді". Це був перший офіційний вихід принцеси на публіку після завершення курсу хімієтерапії.

Принцеса Уельська заявила, що завершила курс хімієтерапії, але шлях до одужання "ще довгий"09.09.24, 19:19 • 14701 перегляд

Крім того, вони поспілкувалися з рятувальниками, медиками, правоохоронцями, які допомагали на місці нападу, та з вчителькою танців, яка була присутня під час нападу.

У виданні додають, що захід мав бути приватним, втім, Кейт також виступила  публічно. Подружжя також зробило пожертву через свій благодійний фонд для збору коштів для фізичної та психологічної допомоги співробітникам поліції і швидкої допомоги, які постраждали під час нападу і заворушень, що виникнули опісля. 

Нагадаємо

У вересні стало відомо, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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kateryna-pryntsesa-uelskaКетрин, принцеса Уельська

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